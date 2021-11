Inchiesta “Gettonopoli”: chiesto processo per il consigliere regionale Mancuso e altri 17 indagati

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per 18 degli indagati coinvolti nell'ambito dell'inchiesta "Gettonopoli", sulla presunta indebita percezione di gettoni di presenza alle commissioni consiliari del Comune capoluogo.

Tra gli indagati in questione “spicca” anche il consigliere regionale della Calabria della Lega Filippo Mancuso, designato per la presidenza del Consiglio ed ex consigliere comunale di Catanzaro.

Gli altri per cui è stato richiesto il processo sono Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Antonio Angotti, Manuela Costanzo, Francesca Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopi, Fabio Talarico, Antonio Ursino ed Enrico Consolante, tutti consiglieri comunali tuttora in carica, nonché Fabio Celia, consigliere non più in carica. A tutti gli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di falsità ideologica e truffa.

L'udienza preliminare è stata fissata dal Gip, Antonella De Simone, per il prossimo 11 gennaio.