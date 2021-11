Treni Crotone-Sibari in coincidenza con Frecciargento, Barbuto: “nessuno stop a dicembre”

“La coppia di treni Crotone-Sibari che è in coincidenza con il Frecciargento Sibari-Bolzano non verrà soppressa dal prossimo mese di dicembre”. Lo rende noto la Deputata Elisabetta Barbuto che ricorda come il l’istituzione del treno Crotone-Sibari, avvenuta lo scorso 13 giugno, era stata annunciata come una sperimentazione che sarebbe durata solo sei mesi.

“A pochi giorni dalla scadenza dei 180 giorni, avendo interloquito con RFI, anche in seguito a diverse richieste da parte dei cittadini preoccupati per la possibile soppressione, - prosegue la deputata - posso confermare che la paventata fine del servizio non ci sarà perché i numeri ci sono e ne sostengono il mantenimento. Intanto procedono i lavori di elettrificazione della linea jonica finanziati ulteriormente con i Fondi del PNRR che consentiranno nel prossimo futuro di avere dei treni veloci in partenza dalla Stazione di Crotone, anche questa interessata da lavori di ristrutturazione grazie ai fondi europei”.

“Siamo sulla strada giusta” sostiene Elisabetta Barbuto, che conclude: “Sicuramente, e non ho mai detto il contrario, ci vorrà del tempo. Ma è stato avviato un percorso virtuoso che mi auguro verrà condiviso e sostenuto da tutti i cittadini dell’area jonica perché invertire una tendenza che per anni ci ha penalizzato richiede tempo oltre che impegno costante spesso, purtroppo, non compreso ed oggetto di beceri, quanto sterili, attacchi strumentali”.