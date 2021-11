Intensificati i controlli sul percorso alternativo della Ss107: sanzioni e fermi

Intensificati i controlli sulla sp 212 tra Castelsilano e la frazione Palla Palla di San Giovanni in Fiore a seguito dell’interruzione causa frana della Ss107 “Silana-Crotonese”.

Ad entrare in azione sono stati i poliziotti del distaccamento di San Giovanni in Fiore che, nei giorni scorsi, hanno sorpreso un veicolo sospeso dalla circolazione stradale guidato da un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo con ritiro della carta di circolazione, al conducente è stata inoltre comminata una sanzione che in questi casi può superare i 7 mila euro.

Nel corso di suddetti controlli è stato sanzionato anche il conducente di un mezzo pesante per anomalie meccaniche e perché non in regola con la revisione.

I controlli, visto l’intenso traffico veicolare presente specie in alcune ore della giornata, hanno poi riguardato chi parcheggia impropriamente creando intralcio alla circolazione. Infine, i poliziotti hanno provveduto a segnalare e far mettere in sicurezza un tratto stradale danneggiato nei pressi di una curva nonché un tratto ritenuto pericoloso per la presenza di un masso.