Relazioni sindacali, Pappaterra (Arpacal): “Dialogo è condizione per il miglioramento”

Domenico Pappaterra

“Il dialogo con i sindacati, sebbene a volte contraddistinto da una netta ma corretta contrapposizione nei ruoli, non può che dare risultati positivi non solo ai dipendenti, ma anche alla stessa agibilità operativa dell’Agenzia. E così sta succedendo in Arpacal”. È quanto dichiara in un comunicato il direttore generale dell’Arpacal, Domenico Pappaterra.

Diverse le questioni che hanno visto l’apporto diretto “di tutte le componenti sindacali”, ossia “l’approvazione del nuovo regolamento per lo smart working, il giudizio nettamente positivo alle relazioni di performance da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Calabria, ma anche la stessa approvazione del nuovo regolamento di organizzazione, per il quale sta proseguendo il confronto con i sindacati e che, come previsto dalle normative, sarà trasmesso entro fine mese alla Giunta regionale per gli ultimi adempimenti d’approvazione”.

“Non si può negare che, in questo biennio contraddistinto dal Covid-19, l’Agenzia abbia dovuto muoversi a scartamento ridotto rispetto alle sue potenzialità, soprattutto per il capitale umano che possiede, ma questi segnali di consenso da parte di tutte le organizzazioni sindacali, non possono che spronarci ancora per proseguire lungo questa direzione” conclude.