Commissariato di Corigliano-Rossano, il Sap ne chiede il potenziamento

“Corigliano-Rossano è oggi la terza realtà urbana della Calabria e l’esigenza di garantire maggiore sicurezza, avvertita da tutte le forze di polizia presenti sul territorio, ci porta a rappresentare che non è accettabile l’idea poter controllare un’area, la cui giurisdizione è raddoppiata con la fusione dei due comuni, con lo stesso numero di poliziotti che già risultava essere inadeguato per la sola città di Rossano”. È quanto torna a denunciare in un comunicato il Sap, interessando il Prefetto ed il Questore di Cosenza.

“Dal 2020 ad oggi il personale assegnato/trasferito al Commissariato di P. S. di Corigliano Rossano è stato di sole tre unità, insufficienti perfino a sopperire ai pensionamenti” ricorda la segreteria provinciale. “Il raggiungimento degli obiettivi istituzionali in una zona tanto vasta, quanto critica dal punto di vista della sicurezza, rende indispensabile il rafforzamento di questo Ufficio distaccato il cui personale, nonostante l’atavico sotto organico, il parco auto vetusto ed inadeguato (basti pensare all’unica Fiat Panda assegnata alla Polizia Giudiziaria con ben dieci anni di marcia all’attivo), non si è mai tirato indietro ed ha conseguito, con spirito di sacrificio ed abnegazione, apprezzabili risultati: circa duecento arresti nel biennio 2020/2021, centinaia di persone denunciate a piede libero ed una miriade di servizi di O.P. conclusisi brillantemente”.

“Fatichiamo a comprendere alcune scelte che a livello provinciale, ignorando le istanze di trasferimento in atto per Commissariato di Corigliano Rossano, concentrano le risorse disponibili nel solo Capoluogo comprimendo la presenza della Polizia di Stato proprio laddove ce n’è maggiormente bisogno, ovvero dove la criminalità avverte minore presenza dello Stato e fa sentire maggiormente la sua oppressione sui tessuti sani della nostra società” spiegano ancora dal sindacato autonomo. “Auspichiamo pertanto, nelle more dei decreti Ministeriali relativi al previsto potenziamento dell’organico, che il Questore si prodighi nell’immediato incrementando il personale del Commissariato con le risorse che ha già a sua disposizione, e che provveda all’assegnazione di qualche autoveicolo che consenta agli uomini della provincia di poter fronteggiare l’escalation criminale che sta interessando il territorio, rispondendo alla grande sete di sicurezza manifestata dalla cittadinanza”.

“Preghiamo infine il Signor Prefetto di Cosenza di rivolgere particolare attenzione all’area di Corigliano-Rossano promuovendo, nell’ordine del giorno delle future riunioni in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i piani coordinati di controllo del territorio al fine di agevolare l’operato delle forze dell’ordine, rendendo tempestiva ed efficace l’azione di prevenzione dei reati” concludono.