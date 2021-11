Maxi rissa a Catanzaro: coinvolte oltre 20 persone, 2 i feriti

Ancora da chiarire la dinamica che ha dato vita ad una maxi rissa in Via Carlo V a Catanzaro, coinvolgendo oltre 20 persone di varie nazionalità. Trattasi per lo più di giovani, catanzaresi, marocchini ed appartenenti a famiglie rom.

Una ragazza è stata ferita in modo più lieve, ed è stata giudicata guaribile in una decina di giorni. Discorso diverso invece per un ragazzo, ferito più gravemente e ricoverato in prognosi riservata. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per tentare di risalire ai soggetti coinvolti e comprendere le dinamiche della rissa.