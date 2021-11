‘Ndrangheta si consegna in carcere collaboratore di giustizia. Era sparito da 5 giorni

Era irreperibile da 5 giorni Francesco Labate detto Checco. Oggi il collaboratore di giustizia, di cui si erano perse le sue tracce, si è consegnato nel carcere di San Pietro a Reggio Calabria.

L’uomo, arrestato nell’ambito dell’operazione “Metameria” (QUI), è per gli inquirenti il braccio destro del boss Filippo Barreca.

Di Labate si erano perse le tracce da quando aveva abbandonato la località protetta in cui era senza tuttavia avvertire il Servizio centrale di protezione. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda e appurare l’esistenza di un presunto video che Labate avrebbe girato e inviato alla moglie in cui avrebbe affermato di voler ritrattare le dichiarazioni in merito al suocero ergastolano e alla cosca della zona di Pellaro.

I giudici devono dunque indagare sui motivi dell’allontanamento.