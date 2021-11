Falcomatà all’Assemblea Anci: "Chiediamo di assumere personale per fare bandi e progetti”

Giuseppe Falcomatà, delegato Anci per il Mezzogiorno, è intervenuto all'Assemblea di Parma sul tema delle infrastrutture e ha chiesto al Governo di “assumere personale per fare bandi e progetti. Abbiamo sottoposto al Governo due proposte, ovvero più personale per scrivere i progetti per partecipare ai bandi del Pnrr, perché le maggiori risorse arriveranno tramite bandi ad evidenzia pubblica e poi risorse per i progettisti, atteso che purtroppo la procedura Brunetta non ha dato i frutti sperati. In questa direzione, quindi, noi chiediamo che le risorse per i progetti vengano individuate all'interno del 5 per cento proprio delle risorse che verranno destinate".

Infine sulle infrastrutture ha rilanciato Falcomatà: "Sfruttiamo l'occasione unica e irripetibile del Pnrr per unire il Paese. Non banalizziamo la discussione unicamente intorno alle posizioni "ponte sì" o "ponte no". Noi ribaltiamo il tavolo e diciamo "ponte con", perché il Sud ha bisogno di un sistema vero di intermodalità in cui insieme al collegamento diretto e continuo tra le due sponde dello Stretto, si inseriscano i porti, gli aeroporti, l'autostrada e una ferrovia che non sia di alta capacità ma finalmente di alta velocità. Solo così si potrà unire il Paese ripartire davvero tutti insieme".