Terza dose, da giovedì fino a domenica open vax days per over 60 e fragili

E' tempo della terza dose e la Protezione Civile Calabria, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere, lancia l’open vax days. Sarà possibile, quindi, presentarsi nei punti vaccinali distribuiti sul territorio regionale, senza bisogno di prenotazione.

Già da diverse settimane i centri stanno vaccinando anche senza prenotazione per facilitare gli utenti e si ribadisce che dopo gli Open Vax Days del prossimo weekend sarà sempre possibile vaccinarsi in modalità free. Avrà la priorità, ovviamente, chi si è prenotato sulla piattaforma: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.

Potranno presentarsi anche coloro che non hanno ricevuto ancora la prima dose di vaccino o che hanno fatto il vaccino J&J 6 mesi fa. Inoltre, in alcuni punti vaccinali sarà possibile ricevere nella stessa giornata e in contemporanea il vaccino antinfluenzale, come autorizzato dal Ministero della Sanità.

Nel Catanzarese sarà possibile vaccinarsi all’hub Magna Graecia; a Davoli nel centro polifunzionale; al centro polivalente e all’ospedale vecchio di Lamezia Terme.

Nel Cosentino sarà possibile vaccinarsi ad Amantea, Bisignano, Cariati, all’ospedale di Castrovillari, Cetraro, Corigliano Rossano, Cosenza, Diamante, Lattarico, Montalto Uffugo, Oriolo, Paola, Praia a Mare, Roggiano Gravina, Rogliano, San Marco Argentano, Scalea, Trebisacce.

Nel Crotonese vaccinazioni aperte al palazzetto dello sport di Cirò Marina, in via Nazioni Unite e alla croce rossa a Crotone, Mesoraca.

Nel Reggino open vax days a Bianco, Gioia Tauro, Melito Porto Salvo, Reggio Calabria-Polo Nord e sud, Scilla, Siderno, Taurianova.

Nel Vibonese centri vaccinali a Ricadi, Serra San Bruno, Vibo Valentia.