Sbarco del 3 novembre, il Capo della Polizia incontra gli agenti di Crotone

Il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha ricevuto i quattro poliziotti impegnati nella notte del 3 novembre nel salvataggio degli 88 migranti arrivati a bordo di una barca a vela sulle coste di Isola di Capo Rizzuto. (QUI)



Il mare in tempesta e le avverse condizioni meteo hanno reso molto complesso l’intervento degli operatori delle volanti di Crotone che si sono gettati in acqua per salvare i migranti stremati dal viaggio e intirizziti dal freddo. Donne, uomini e bambini di varie nazionalità partiti dalla Turchia hanno potuto toccare terra anche grazie al loro contributo.

Giannini ha mostrato gratitudine e apprezzamento per l’attività svolta dagli agenti. Infatti uno sbarco è il momento in cui più che in altre circostanze la professionalità si confronta con il dolore e la sofferenza di chi arriva con gli occhi terrorizzati ma pieni di speranza. Non è sufficiente allora la competenza, è necessaria anche l’umanità, la solidarietà che soprattutto nei confronti dei bambini sono strumenti indispensabili per rendere meno traumatico l’impatto con la nuova realtà. Queste doti non sono mancate ai 4 poliziotti hanno aiutato i migranti.