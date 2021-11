“Mettiamoci in gioco”. L’Accademia Pollineana presenta Libriamoci

L’Accademia Pollineana torna con un cartellone ricco di iniziative per celebrare il ritorno agli incontri letterari in presenza e lo fa per l’edizione 2021 di Libriamoci.

Dal 15 al 20 novembre, si terrà infatti la manifestazione “Mettiamoci in gioco” - Festival Ricorrente dei Lettori “the Readers”, giunto alla VII edizione, XIX Rassegna, I Ricorrenza. Mettersi in gioco sia dal punto di vista della comprensione dell’ecosistema, “Il gioco del mondo”; passando per il “Gioco dei sé” con riferimenti al romanzo di formazione e biografico, finendo con i “Giochi diVersi”, quei giochi che danno vita alle “parole che costruiscono mondi”, per citare Sigmund Freud.

Il programma pensato dal Direttivo, presieduto da Filomena Bloise, verrà presentato venerdì, 12 novembre, 17.30, negli studi di Kontatto Radio Pollino. Nel corso della trasmissione, condotta da Pasquale Pandolfi, vicepresidente, e da Paola Gentile, tesoriere, interverranno: Angela Lo Passo, segretaria, Antonino Ballarati, presidente del Circolo Cittadino che ospiterà la Rassegna; e Federica Tricarico, Assessore alla Bellezza culturale del Comune di Castrovillari.

“Siamo emozionati di tornare ad avere un contatto con il pubblico dei lettori e degli amanti dei libri - hanno fatto sapere dal Direttivo -. Nonostante il Covid le attività della nostra Accademia non si sono mai fermate, anzi, siamo stati vicini ai tanti che hanno seguito le nostre iniziative tramite i mezzi di comunicazione interattiva e le pagine social. Questa pandemia - hanno aggiunto e concluso - ci ha insegnato non solo quanto sia importante il contatto diretto, ma anche come sia fondamentale, per chi come noi si occupa di diffondere la pratica della lettura come strumento di crescita e confronto, saper spaziare utilizzando le tecnologie moderne per arrivare a quante più persone possibili”.

“Libriamoci 2021” è a cura dell’Accademia Pollineana e patrocinata dal Mic (Ministero italiano cultura), dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), dal Comune di Castrovillari “Città che legge” con invito esteso a partecipare a tutti coloro i quali hanno sottoscritto il Patto per la Lettura a Castrovillari.