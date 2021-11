Serie B. Fc Crotone pronto al match contro il Perugia. Parola a Canestrelli e Vulic

Archiviato il match contro il Monza, l’F.C Crotone Calcio che è riuscito a pareggiare contro i brianzoli ed interrompere il trend negativo di ben tre sconfitte consecutive, è tornato subito ad allenarsi presso il Centro Sportivo “Antico Borgo”, approfittando della sosta in campionato prevista per gli incontri delle Nazionali.





di Francesco Pitingolo

Al termine della seduta di allenamento, la società pitagorica ha messo a disposizione della stampa due protagonisti indiscussi del campionato rossoblù: il difensore Simone Canestrelli e il centrocampista classe ‘96 Milos Vulic.

Il difensore classe 2000, ai microfoni di FCTV ha dichiarato:

“Questa pausa arriva al momento giusto perché possiamo lavorare con il mister e cercare di capire meglio quello che ci chiede. È arrivato il momento di iniziare a macinare punti perché la situazione di classifica non è bella.... anche se dobbiamo solo lavorare cercando di raggiungere più risultati utili possibili per tirarci fuori da questa situazione”.

Sul cambio modulo adottato da Mr. Pasquale Marino, che vede oggi i pitagorici schierarsi con un inedito schema tattico rappresentato da un 4-3-3 tanto caro al Mr. Di Marsala che ha sostituito un 3-5-2 che da anni ha accompagnato la compagine calabrese ha continuato a dichiarare:

“Il mister ha portato un cambio modulo, ci stiamo abituando a lavorare in questo modo per ottenere i migliori risultati possibili”.

Sulle possibilità di far risultato pieno già contro il Perugia ha continuato:

“Noi dobbiamo affrontare tutte le squadre nello stesso modo cercando di dominare il gioco e avere la meglio sull’avversario. Nelle partite disputate c’è stata una componente di sfortuna ma ciò non toglie che dobbiamo fare meglio tutti”.

Milos Vulic sulla sosta:

“arriva in un momento giusto; dobbiamo lavorare di più per capire le idee del mister e continuare così affinché i risultati possano arrivare. Questo campionato è difficile perché ci sono molte buone squadre”.

Ha poi continuato:

“Mi piace il mio ruolo e questa formazione perché posso organizzare gioco. Nella partita contro il Monza non ho avuto fortuna ma spero nella prossima partita per fare gol”. E ancora sul prossimo incontro previsto contro il Perugia: “Perugia è una buona squadra, una compagine compatta ma, se faremo il nostro gioco e possesso palla, potremo portare i tre punti a casa. Le prossime partite sono molto importanti per noi perché se saremo bravi potremo tornare su in classifica”.

Con solo 8 punti in 12 gare il Crotone si trova invischiato nella lotta per non retrocedere, quindi appuntamento allo stadio Renato Curi dove il Crotone sarà impegnato, sabato 20 novembre nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato della serie BKT, contro il Perugia.