Corigliano-Rossano, gestione illecita di rifiuti. Scattano sequestro e denuncia

Sequestro di una discarica abusiva e una denuncia. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla Procura di Castrovillari, nei confronti del legale rappresentante e proprietario di una ex cava in località "Toscano Ioele/Piragineti" a Corigliano-Rossano.

I forestali hanno accertato all'interno dell'area, chiusa e recintata, un continuo e ripetuto abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, come terre e rocce da scavo, frammisti a calcinacci ed asfalto.

La zona, che in passato era stata usata dal Comune, a seguito dell'alluvione del 2015, per trasportare un ingente quantità di materiale proveniente dai torrenti esondati, è diventata nel corso del tempo una discarica abusiva per rifiuti speciali pericolosi e non, smaltiti a cielo aperto e senza alcuna autorizzazione.