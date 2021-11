Covid in Calabria, curva dei contagi stabile (+143 casi). Nelle ultime 24 ore un decesso

Un decesso (nel catanzarese) e 143 nuovi casi di Covid in Calabria dove i test effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 4.470. Contagi dunque in linea con quelli di ieri quando i casi sono stati 150 (LEGGI).



La maggior parte dei casi si registra nel Cosentino dove i positivi sono 61, seguono Reggio Calabria (+41), Catanzaro (+21), Crotone (+15), Vibo Valentia (+31), mentre il setting dei fuori regione guadagna altri due nuovi positivi.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono stati 89.008, mentre i decessi totali per i con il coronavirus sono stati 1.458. I guariti di oggi sono 136 per un totale di 84.006 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 3.544 (+6).

Nessuna variazione dei ricoverati. In Calabria nei reparti ordinari si trovano 110 persone (due ricoveri nel Vibonese e due dimissioni nel Reggino), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 9 persone (+2; entrambi i ricoveri nel Reggino). In isolamento domiciliare si trovano invece 3.425 persone (+4).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalti in 31.345, i positivi di oggi sono 41. Attualmente i casi attivi sono 1.190, di cui 39 ricoveri in reparto (-2); 2 in terapia intensiva (+2); 1.149 in isolamento domiciliare (+23). I casi chiusi sono 20.155, di cui 29.742 guariti (+18); 413 deceduti. L'ASP di Reggio Calabria comunica due soggetti positivi fuori regione (sbarco a Bianco).

Nel Cosentino i tamponi positivi di oggi sono 61, per un totale di 28.633. Attualmente i casi attivi sono 1.475, di cui 36 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.435 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 27.158, di cui 26.500 guariti (+27); 658 deceduti.

Nel Catanzarese i positivi delle ultime 24 ore sono 21, mentre da febbraio i casi totali sono stati 11.733. Attualmente i casi attivi sono 203, di cui 12 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva; 188 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 11.530, di cui 11.371 guariti (+14); 159 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi di oggi sono 15, su un totale di 8.781. Attualmente i casi attivi sono 221, di cui 13 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 208 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 83.650,di cui 8.445 guariti (+19); 115 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono solo tre, per un totale di 7.108. Attualmente i casi attivi sono 348, di cui 9 ricoveri in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 339 in isolamento domiciliare (-53). I casi chiusi sono 6.760, di cui 6.656 guariti (+54); 104 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 107. E sono due i nuovi positivi, su 1.408. allo stato attuale c’è un solo ricovero in reparto; 0 in terapia intensiva; 106 in isolamento domiciliare (-2). I guariti sono 1.292 (+4); i deceduti 9.