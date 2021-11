Domenica a Cirò il World wine tourism day

È tutto pronto a Cirò dove domenica 14 novembre si terrà la VII edizione del Vino e novello sotto il castello.

Alle 18 il centro storico della città del vino si animerà grazie all’evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con, proloco “Luigi Lilio”, l’associazione Le quattro porte Associazione Giovanni Paolo II, Associazione Ypsicron, Associazione Prociv e Associazione Vivavisione si inserisce nel quadro delle iniziative della Giornata mondiale dell’enoturismo ideata dall'associazione nazionale città del vino.

Protagoniste dell’evento saranno le cantine del crotonese che apriranno in prossimità della festa di San Martino e come da tradizione le bottiglie novelle dell' annata 2021, il primissimo succo d'uva gaglioppo sarà accoppiato alle eccellenze della gastronomia dei nostri luoghi.

Nel corso della serata, resteranno aperte le monumentali Chiese del Centro Storico ed il Polo museale : dell' arte contadina e del vino, dell' alchimista Giano Lacinio e dell' illustre Luigi Lilio, il matematico cirotano al quale nel XVI secolo si deve la riforma del Calendario Gregoriano ancora oggi in uso in quasi in tutto il mondo. Le visite saranno accompagnate dalle guide che dettaglieranno la millenaria storia del centro collinare.