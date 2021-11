Assemblea Anci, premiata la Polizia Municipale di Reggio Calabria

Riconoscimento alla Polizia municipale di Reggio Calabria. È successo nel corso dell’assemblea Anci durante la quale il corpo ha ottenuto una menzione speciale nell'ambito del premio sicurezza urbana 2021.

“La Polizia municipale di Reggio Calabria – ha detto il sindaco Giuseppe Falcomatà – si conferma un’istituzione in grado di esprimere in ogni circostanza alti valori umani e indiscusse capacità professionali, svolgendo quotidianamente un’opera di prossimità di fondamentale importanza a tutela del cittadino, della sicurezza e della legalità. Un lavoro che negli ultimi due anni ormai di emergenza sanitaria, ha acquisito un rilievo e una centralità estremamente rilevanti in ragione delle nuove criticità che la pandemia ha generato, specie sul piano sociale e con riferimento alle fasce più fragili della nostra comunità. Al Comandante Salvatore Zucco, a tutti gli operatori e al personale che opera all'interno del nostro Corpo, rinnovo pertanto le più vive e sentite congratulazioni a nome mio e dell'intera città di Reggio Calabria”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore comunale alla Polizia Municipale, Paolo Brunetti che ha evidenziato, in modo particolare, “l’impegno e la dedizione dimostrati dai nostri agenti, con in testa il Comandante Zucco, in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, con attività di supporto alla popolazione e di controllo del territorio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di alta tecnologia. Un lavoro incessante che merita di essere sottolineato e che oggi, non a caso, viene riconosciuto ed esaltato anche in ambito nazionale”.