San Nicola da Crissa, cade da muro per scampare ad incendio: è grave

Un quarantanovenne di San Nicola da Crissa, nel vibonese, è stato colto di sorpresa da un incendio che ha coinvolto la sua abitazione. Investito dalle fiamme di soprassalto ha tentato la fuga, precipitanto però da un muro di contenimento stradale: un volo di circa 6 metri.



A dare l’allarme i vicini di casa, che hanno prontamente allertato i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico. L’uomo è stato rinvenuto, seppur ancora in vita, in condizioni drammatiche: le ustioni coinvolgono tutto il corpo, e la caduta ha provocato diverse emorragie interne oltre ad un trauma cranico. Trasportato d’urgenza in elisoccorso, in ospedale è stata riscontrata anche un’intossicazione da monossido di carbonio.

Indagano ora i militari per far luce sulle cause dell’incendio.