Guardavalle, rinvenute nel bosco armi rubate in abitazione

Sono state ritrovate nascoste nella vegetazione le armi rubate da un’abitazione privata a Guardavalle. Il furto, avvenuto lo scorso 6 novembre, è stato prontamente denunciato ed ha permesso una rapida indagine che ha scongiurato che tali armi potessero finire nelle mani delle ‘ndrine.

Trattasi di due fucili da caccia – di cui una doppietta – regolarmente detenuti e custoditi in una abitazione montana sita in località Elce della Vecchia. La refurtiva era stata nascosta tra i boschi per essere recuperata verosimilmente in un secondo momento, ma i militari sono sono stati più veloci dei ladri, riuscendo ad intercettare le armi.

Queste adesso sono poste sotto sequestro per permettere i dovuti accertamenti balistici e biologici, per verificare la presenza di tracce o indizi che possano ricondurre ai ladri. Al termine delle perizie, le armi saranno restituite al legittimo proprietario.