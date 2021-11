Maltratta la compagna ed aggredisce gli agenti: un arresto a Cosenza

Notte di violenza quella consumata in un apartamento nel pieno centro di Cosenza, dove la notte scorsa è stato necessario l’intervento degli agenti di Polizia per sedare la furia di un cinquantaquattrenne marocchino in evidente stato di ubriachezza.

A dare l’allarme, la compagna dell’uomo: la donna ha chiamato nel corso della notte il 113, che è subito giunto sul posto trovando la malcapitata, con gli evidenti segni del pestaggio sul volto, con in braccio la figlia piccola. Successivamente, questa ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno, che l’avrebbe colpita utilizzando un candelabro. Chiesto l’intervento di personale medico, la vittima è stata soccorsa e messa in sicurezza.

Entrati nell’appartamento, l’uomo si è da subito mostrato non collaborativo: dopo aver opposto resistenza, ha cercato di colpire gli agenti, per poi dimenarsi scalciando violentemente e tentando atti di autolesionismo. Ha ceduto dopo una breve resistenza, e dopo il passaggio in Questura è stato trasferito in custodia cautelare presso il carcere cittadino.