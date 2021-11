Bisignano, contrasto allo spaccio: un arresto ed una segnalazione

Controlli mirati da parte dei Carabinieri di Rende hanno portato ad un arresto e ad una segnalazione per droga a Bisignano. Questo il frutto di una più ampia campagna volta al contrasto e prevenzione contro lo spaccio di stupefacenti.

A finire in manette un trentacinquenne del posto, scoperto grazie all’ausilio del Nucelo Cinofili di Vibo Valentia. Nel corso di una perquisizione domiciliare, il fiuto infallibile del pastore tedesco Collins si è rivolto verso un cesto di biancheria sporca: all’interno, è stato rinvenuto un sacchetto contenente circa 130 grammi di marijuana, pronta ad essere divisa e venduta per un guadagno di circa 1.500 euro, assieme ad un bilancino di precisione e delle bustine di plastica. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Discorso differente invece quello avvenuto nei confronti di un ventiquattrenne del posto, che fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana: per lui è scattata la segnalazione per uso personale alla Prefettura.