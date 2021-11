Trebisacce, protestano lavoratori del consorzio di bonifica: senza stipendio da mesi

I lavoratori del Consorzio di Bonifica di Trebisacce hanno inscenato una protesta questa mattina, salendo sul tetto della struttura consortile. Una decisione presa per richiamare l’attenzione sulla loro situazione, che li vede senza stipendio da ben quattro mesi.

La manifestazione è nata a seguito dell’assemblea svoltasi lo scorso mercoledì, quando è stata appresa l’indisponibilità economica dell’ente: impossibile pagare i salari e gli arretrati. Al contempo, alcune maestranze sarebbero state poste in cassa integrazione, nonostante l’annuncio di un aumento di giornate di lavoro per i dipendenti a tempo determinato.

Duro il commento della segreteria generale della Flai Cgil: “La protesta continuerà ad oltranza, fino a quando non verrà garantito il loro diritto sacrosanto al salario” ha dichiarato Federica Pietramala all’Ansa. “L'amministrazione dell'Ente deve mettere in campo adeguate azioni atte a garantire la dignità ai propri dipendenti, se non ci riesce si dimetta”.