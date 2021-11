Reggio Calabria, incidente su raccordo autostradale: traffico bloccato

C'è un tamponamento alla base del notevole rallentamento del traffico presso lo svincolo Spirito Santo a Reggio Calabria. Un'auto ed un furgone si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione di marcia, paralizzando di fatto il transito.

Intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso, assieme ad un carro attrezzi per spostare i mezzi coinvolti. Fortunamenta non si registra alcun ferito, e i conducenti dei rispettivi mezzi sarebbero illesi.