Irregolarità sul posto di lavoro e nella circolazione: denunce e sanzioni a Bianco

Una mirata attività di controllo è stata svolta, nei giorni scorsi, dai Carabinieri tra Bianco ed Africo, nel reggino. Controlli svolti dai militari assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno portato alla scoperta di rilevanti violazioni.

Ad Africo è stato denunciato un trentaseienne, originario di Bianco e gestore di una azienda agricola, per non aver sottoposto i suoi dipendenti alle dovute visite mediche, necessarie per accertare l’idoneità allo svolgimento della mansione.

Stessa situazione è emersa nel corso di un altro controllo a Sant’Agata del Bianco, dove un quarantaquattrenne di Bovalino è stato denunciato per gli stessi motivi. Rilevata, in quest’ultima azienda agricola, una situazione più grave dato che tutti i lavoratori non erano regolar: oltre alla denuncia, disposta anche la sospensione dell’attività assieme a cospicue multe.

Diversi i controlli svolti anche sulla circolazione, concentrati per lo più in territorio di San Luca, interessato da un aumento di incidenti tra giovani e giovanissimi. Seqeustrati due ciclomotori sprovvisti di assicuazione, mentre un terzo mezzo è stato sequestrato per guida senza casco.