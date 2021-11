Ferrovie della Calabria, prorogati termini per borsa di studio “Antonio Parente”

C’è più tempo per partecipare al primo memorial dedicato ad Antonio Parente. Lo rende noto Ferrovie della Calabria, comunicando la proroga dei termini al 20 dicembre prossimo.

La partecipazione è riservata a “giovani meritevoli” che presenteranno un elaborato sul tema “Gli effetti di innovazione e cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emerse dall’esperienza e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”: i vincitori beneficieranno di una borsa di studio per l’iscrizione ad un mastero e/o ad un dottorato di ricerca in materie attinenti, assieme a buoni per l’acquisto di strumenti innovativi.