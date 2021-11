Autobomba di Limbadi, chiesti due ergastoli e due condanne

Arriva la prima richiesta di condanna a distanza di tre anni dall'attentato esplosivo che costò la vita a Matteo Vinci. Al termine di una lunga requisitoria, il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Andrea Mancuso, ha invocato due ergastoli e due condanne per i quattro imputati ritenuti coinvolti nell'omicidio.

Chiesta la fine pena mai per Rosaria Mancuso e per il genero Vito Barbara, considerate rispettivamente il mandante e l'ideatore dell'attentato. Chiesti 20 anni di reclusione per Domenico Di Grillo, marito di Rosaria, accusato di tentato omicidio per un'aggressione, avvenuta nel 2017, a danno sempre della vittima. Infine, chiesti 12 anni Lucia Di Grillo, figlia di Domenico, accusata di lesioni personali nei confronti della vittima e della moglie, Rosaria Scarpulla, nel corso di un altro pestaggio, avvenuto nel 2014.