Crotone, cede cordolo di un balcone: danneggiata auto in sosta

Un pezzo del cordolo di un balcone è crollato nella tarda serata di oggi in Via Corrado Alvaro, a Crotone. A rendersi conto dell'accaduto i residenti assieme ad alcuni passanti, dopo aver avvertito il rumore della caduta.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dalla caduta, ma ad avere la peggio è stata una macchina in sosta: colpita dai detriti è stata visibilmente danneggiata. Sul posto i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l'area ed evitare ulteriori cadute.