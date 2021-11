Vibo, sparatoria a Portosalvo: gambizzate due persone

Ancora una sparatoria a Vibo Valentia: due persone sono rimaste ferite alle gambe nel tardo pomeriggio di oggi in via Roma, nella frazione di Portosalvo, dopo essere state raggiunte da diversi proiettili.

Immediato l'intervento dei Carabinieri, giunti sul posto assieme al personale medico del 118. A sparare sarebbe stato un uomo, A.C. le sue iniziali, che è fuggito poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: lo stesso si è costituito spontaneamente, poco dopo, in caserma.

Vittime dell'agguato due imprenditori di Pennaconi, A.B e P.P., entrambi quarantaduenni. Dopo le prime cure sul posto, sono stati trasferiti in ospedale, dove sono al momento ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita. Indagano ora i militari per far luce sulla vicenda.