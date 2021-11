Confcommercio Crotone, Emilia Noce confermata alla guida della Fipe

Emilia Noce è stata confermata presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi di Confcommercio Crotone. La decisione è giunta a conclusione dell’Assemblea elettiva che si è svolta nel pomeriggio di martedì 9 novembre, alla presenza dei rappresentanti della categoria.

La riconferma di Emilia Noce, avvenuta per acclamazione, è un ulteriore attestato di stima e di fiducia per il buon lavoro svolto ed offre la possibilità di dare continuità alle attività realizzate in questi anni.

Emilia Noce ha espresso felicità ed orgoglio per il rinnovo della carica, augurandosi di poter svolgere anche questo nuovo incarico sempre in un clima di confronto e di collaborazione, consapevole del difficile momento che sta vivendo la categoria rappresentata e, in generale, l’intero sistema economico crotonese.

Nel corso dell’assemblea sono stati nominati consiglieri della categoria: Pino Lucanto, Rossella Lucà, Francesco Maiorano, Domenico Federico, Franco Mano, Francesca Costantino, Francesco Saragò e Antonio Camposano.