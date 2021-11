Riorganizzazione Bper Banca, Cgil: “Città di Crotone svuotata da sede regionale”

La sede Bper di Crotone

“Pur non dovendo entrare nel merito delle scelte strategiche commerciali che le banche attuano per efficientare i loro processi, non intendiamo esimerci dal dichiarare la preoccupazione e l’amarezza per l’ulteriore abbandono del territorio crotonese già oggetto nel tempo della desertificazione industriale con i conseguenti impatti negativi in termini occupazionali”. Questo il tenore del comunicato diffuso dalla Fisac Cgil e dalla segreteria dell’Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, dove viene espresso il dissenso dei sindacati alla “scelta programmata da parte dell’Istituto di Credito Bper Banca di voler trasferire la Direzione Territoriale Regionale attualmente sita nel Comune di Crotone nella città di Reggio Calabria”.

“Non abbiamo notizie e non paventiamo ipotesi di eventuali chiusure sulla Città di Crotone di presidi specialistici da parte dell’Istituto di Credito Bper Banca che comporterebbero perdite di ruoli professionali acquisiti nel tempo dalla storica Banca Popolare di Crotone che ha rappresentato un fiore all’occhiello per l’intero territorio della Regione Calabria” concludono i sindacalisti. “La Fisac Cgil Area Vasta sovraintenderà sulle scelte future del management dell’Istituto per garantire l’assenza di ulteriori disagi alle lavoratrici e lavoratori in termini di mobilità territoriale del personale e svilimento dei percorsi professionali”.