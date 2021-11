Covid. In Calabria altri due decessi e contagi leggermente in salita (+150)

Sale ancora il numero di morti per o con il coronavirus in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti altri due decessi, entrambi nel Reggino. Dopo il consueto calo del lunedì registrato ieri (QUI IL BOLLETTINO) anche i contagi tornano, purtroppo, a salire e il report odierno ci fa riscontrare 150 nuovi positivi, scoperti a fronte di 5.431 tamponi eseguiti.

È ancora Reggio Calabria la provincia che registra più casi con i suoi 56 nuovi positivi, seguono Cosenza (+31), Catanzaro (+26), Crotone (+24) e Vibo Valentia (+13). Nessun nuovo caso invece tra coloro che risiedono fuori regione.

Da inizio pandemia ad oggi sono 88.865 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 e sono 1.440 i decessi totali nella nostra regione.

La nota positiva di oggi riguarda i ricoveri che sono diminuiti. In particolare, reparti ordinari si trovano 110 pazienti (-4) e in terapia intensiva 7 (-1). Diminuiscono anche le persone che si trovano isolamento domiciliare 3.421 (-21) come gli attualmente positivi che sono 3.538 (-26).

I guariti di oggi sono invece 174 per un totale di 83.870 persone uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia sono stati registrati 31.304 casi, oggi i positivi sono 56. Attualmente i casi attivi sono 1.167, di cui 41 ricoveri in reparto (-4); 0 in terapia intensiva; 1.126 in isolamento domiciliare (-17). I casi chiusi sono 30137, di cui 29724 guariti (+75); 143 deceduti (+2).

Nel Cosentino i positivi delle ultime 24 ore sono 31, mentre da febbraio si sono ammalati in 28.572. Attualmente i casi attivi sono 1.441, di cui 36 ricoveri in reparto (-1); 4 in terapia intensiva; 1.401 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 27131, di cui 26473 guariti (+19); 658 deceduti.

Nel Catanzarese il computo totale dei casi si attesta a quota 11.712, mentre oggi sono 26. Attualmente i casi attivi sono 192, di cui 12 ricoveri in reparto; 3 in terapia intensiva(-1); 192 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 11.515, di cui 11.357guariti (+5); 158 deceduti.

Nel Crotonese dove da inizio pandemia i casi totali di Covid-19 sono stati 8.766, oggi i casi sono 24. Attualmente i casi attivi sono 225, di cui 13 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 212 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 8.541, di cui 8.426 guariti (+25); 115 deceduti.

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 13, mentre i casi totali sono 7.105. Attualmente i casi attivi sono 399, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 392 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 6.706, di cui 6.6023 guariti (+18); 104 deceduti.