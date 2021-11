Piccola industria Calabria presente nella Capitale della Cultura d’Impresa 2021

Promuovere il valore delle connessioni delle reti e delle filiere in Italia. Con questo obiettivo Piccola industria Calabria ha presenziato nella capitale della cultura d’impresa 2021. Ad Alba erano dunque presenti il presidente Piccola industria di Unindustria Calabria, Daniele Diano, e del suo vice presidente, Alessandro Cuomo.

Al Consiglio centrale la Calabria che produce si è resa portatrice di alti contributi di crescita e strategia per lo sviluppo della Piccola Impresa e del sistema Paese grazie alla brillante e qualificata conduzione del coordinatore del comitato scientifico nazionale di Piccola industria, Aldo Ferrara, nella tavola rotonda "Le reti e le filiere: il valore delle connessioni", a cui hanno partecipato: Fabrizio Landi, presidente RetImpresa; Michele Tronconi, consigliere di Sistema moda Italia e componente gruppo tecnico filiere e medie imprese di Confindustria; Marco Magnani, componente comitato scientifico consultivo di Piccola industria, economista e docente LUISS Business School e Harvard Kennedy School.

Due giorni di condivisione, analisi e scambio di esperienze maturate tra uomini del fare, in cui l’intero sistema associativo imprenditoriale italiano è stato chiamato all’appello per costruire un percorso immersivo tra i valori dell’Italia più intraprendente e per raccontare il ruolo determinante che hanno le imprese per la crescita economica e culturale dei territori.

L’Italia è un paese caratterizzato dal suo importante patrimonio produttivo e si distingue per la diversificata capacità industriale distribuita lungo tutto territorio nazionale, con filiere e distretti produttivi presenti in quasi tutti i settori, ma soprattutto per le sue moltissime piccole, medie e medio-grandi imprese.

Una forza competitiva senza eguali, che si manifesta pienamente grazie alla sua originale spinta innovativa, con una devozione assoluta verso la qualità e l’estetica: caratteristiche che permettono al piccolo sistema industriale italiano di superare i tempi di crisi, crescendo e innovando i suoi stessi paradigmi e valori, senza abbandonare mai l’etica e la specialità manifatturiera che lo rendono unico al mondo.

La Calabria, per voce di alcuni dei suoi elementi più rappresentativi giunti ad Alba, ha sostenuto i temi discussi nel corso del raduno nazionale di Piccola Industria, con l’intento di ribadire l’impegno civile e sociale dei capitani d’impresa a promuovere soprattutto tra i giovani la cultura aziendale, oltre a far crescere il livello delle attività di digitalizzazione e a lavorare tutti insieme per costruire un futuro di sviluppo e benessere collettivo.