Giro d’Italia, tappe anche in Calabria. La torre di Diamante si illumina di rosa

C’è anche la Calabria tra le regioni interessate dal Giro d’Italia 2022. Nel giro ciclistico Diamante, la città dei murales, sarà la partenza per la tappa che porta a Potenza. Si tratta di una tappa “mossa” come è scritto sul sito del Giro che passerà tra le montagne calabro-lucane con un dislivello complessivo degno di una tappa Dolomitica.

Il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, esprime viva soddisfazione: “La Corsa Rosa tornerà nella nostra città che, come sempre, riserverà grande calore ai corridori. Il Giro è un pilastro della storia d'Italia, è un evento che unisce le generazioni, è un momento di straordinario entusiasmo. Diamante, che coltiva il sogno di diventare Capitale della Cultura 2024, continua a essere una grande agorà culturale atta a ospitare importanti manifestazioni, ci prepareremo con tante iniziative che coinvolgeranno, in quello che è lo spirito del Giro, tutte le persone che vorranno partecipare. Come atto iniziale, questa sera, per celebrare illumineremo di rosa uno dei simboli della nostra città la Torre del Semaforo".

Non solo Diamante, ma anche Scalea e Palmi. Sì, perché nel giro 2022 che si preannuncia importante per i velocisti si terrà una tappa lungo la riviera dei cedri che unirà appunto Palmi e Scalea. In 192 chilometri per 900 metri di dislivello, gli atleti passeranno da Mileto, Vibo Valentia e Pizzo, per poi seguire la costa Tirrena della Calabria con i suoi brevi saliscendi.

Le tappe di montagna verranno rese note dall’undici novembre, mentre è stata annunciata la città di partenza: Budapest.