Nuovo look e messa in sicurezza nelle scuole di Cinquefrondi

Ammontano a 200mila euro i fondi del Ministero dell'Istruzione che serviranno per la messa in sicurezza del plesso "Francesco della Scala" di Cinquefrondi, in particolare per i cornicioni, tetto, parapetti e il rifacimento dei bagni.

Con l'utilizzo della seconda annualità di fondi della Presidenza del Consiglio, l’amministrazione si sta dedicato ai lavori di arredo e ammodernamento dei plessi "Buozzi" e "Acquaro".

“Rendere le scuole sicure e belle significa tutelare la crescita dei nostri figli, ma anche garantire nella sostanza il diritto all'istruzione. Questa amministrazione continuerà a ritenere i giovani e la scuola priorità assoluta”, afferma Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi.