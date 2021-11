Isola. Ripartono le attività del progetto “Uniti si cresce”

Al via i laboratori per diverse discipline e i corsi di formazione nell’ambito del progetto “Uniti si cresce”. Il progetto, realizzato da Associazione italiana dislessia e selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha l’obiettivo di supportare i minori a rischio di situazioni di vulnerabilità economico, sociale e culturale nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Dopo la parentesi estiva, contraddistinta dai campi scuola a cui hanno aderito numerosi ragazzi, il progetto entra nuovamente nel vivo delle sue attività grazie all’apertura di numerosi laboratori e alla ripartenza dei corsi di formazione.

L’associazione annuncia la ripresa delle attività. Sono stati avviati numerosi laboratori che vedranno impegnati psicologhe, pedagogiste e tutor dell’apprendimento e che coinvolgeranno gli studenti delle scuole “Karol Wojtyla” e “Formare educando” di Isola Capo Rizzuto, entrambe partner del progetto.

Più nello specifico, sono stati attivati un laboratorio metafonologico, il laboratorio delle emozioni, il laboratorio didattico dell’apprendimento ed il laboratorio di matematica. Contestualmente partirà nei prossimi giorni anche programma di attività ricreative, a cui aderiranno bambini e ragazzi delle scuole e della parrocchia di Isola Capo Rizzuto.

“Dopo gli ottimi risultati dell’anno passato - ha osservato il presidente Aid di Crotone, Fabrizio Marescalco - il progetto “Uniti si cresce” si arricchisce di nuove importanti attività formative. I laboratori che abbiamo appena attivato, alcuni dei quali di nuova inaugurazione, rappresentano una grande opportunità per i ragazzi del territorio, che grazie al supporto di figure esperte dell’Aid potranno sperimentare un nuovo approccio con la didattica e trarre giovamento nel loro percorso di crescita formativa”.

“Gli attori del progetto “Uniti si cresce” – ha proseguito Marescalco -sono inoltre impegnati in un’importante pianificazione di raccolta fondi, grazie al supporto della “scuola di fundraising di Roma”, la cui finalità è quella di investire nell’individuazione precoce dei DSA presenti nelle scuole partner del progetto”.

Oltre ai laboratori e agli sportelli d’ascolto, riprenderanno a breve anche i percorsi formativi per i docenti delle scuole partner, con i seminari online curati da formatori di comprovata professionalità e tra i più autorevoli nel panorama italiano. Tra questi, figurano: Luciana Ventriglia, Viviana Rossi, Massimo Ciuffo, Alessandro Ramploud.