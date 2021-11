Cosenza, assemblea precongressuale Fnp Cisl. Eletti i delegati

Delegati eletti nel corso dell’assemblea precongressuale Fnp Cisl della zona area urbana Cosenza-Savuto-Sila. Nella relazione introduttiva, il Segretario generale della Fnp Cisl Cosenza, Salvatore Graziano, ha richiamato i temi al centro del Congresso e dell’azione della Federazione Pensionati: riforma delle pensioni e rivalutazione di quelle già erogate perché mantengano il potere di acquisto; riforma fiscale per una maggiore equità; legge quadro nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti e finanziamento di quella regionale.

Ma anche fruizione piena dei livelli essenziali di assistenza in sanità per i cittadini calabresi, riorganizzazione della medicina del territorio, valorizzazione del ruolo dei medici di famiglia, riordino della rete ospedaliera, potenziamento degli organici, come la Cisl regionale sta da tempo sostenendo; utilizzo pieno delle risorse del Pnrr e di quelle tutte disponibili per la ripartenza della Calabria, dove la pandemia ha aggravato una già difficile situazione economico-sociale.

“La Fnp Cisl – ha sottolineato Graziano – è stata e sarà sempre più vicina, anche attraverso un processo di riorganizzazione territoriale, agli anziani, alle famiglie e alle persone più deboli”, ricordando che “sono attivi in tutta la provincia diversi servizi collegati al sindacato”.

Alla relazione è seguito un dibattito, concluso dell’intervento del Segretario generale dell’Ust Cisl Cosenza Giuseppe Lavia, che ha sottolineato come, nella difficile fase del lockdown, la Cisl abbia svolto fino in fondo il suo ruolo tenendo aperte le sedi sia con la presenza fisica, sia attraverso nuove modalità di interlocuzione. Ora, ha sostenuto il Segretario dell’Ust, bisogna fare di tutto per la crescita. I lavori sono stati presieduti dal Segretario generale della Fnp Cisl Calabria, Cosimo Piscioneri.