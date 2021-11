Domenico Novellis conquista il podio al Challange Mtb in Puglia

Il giovane rossanese Domenico Giuseppe Novellis (10 anni) ha conquistato il podio al Challenge MTB in Puglia. Domenico, su 5 prove, si è piazzato, nella classifica finale, al secondo posto nell’ultima gara che si è disputata a Crispiano in provincia di Taranto.

Il giovanissimo ciclista rossanese è iscritto ad una scuola di ciclismo pugliese e corre per la “Asd ciclo team Laerte” di Laterza (Taranto). E’ stato tra i protagonisti al “Challenge mtb xco della Magna Grecia” in terra di Puglia riservato alla categoria giovanissimi della federazione ciclistica italiana in cui si sono disputate 5 prove con tappe a Martina Franca, Grottaglie, Laterza e Crispiano.

Domenico si è classificato al secondo posto nella categoria G4 bambini di 10 anni. Un risultato frutto di tanti sacrifici ed allenamenti continui anche nella sua Rossano, sotto la guida attenta del papà Antonio, portando avanti la sua grande passione per il ciclismo.