Covid. Si riconferma il “calo del lunedì”: 129 i nuovi positivi e un decesso

L’oramai consueto “calo del lunedì” all’interno del bollettino regionale sull’andamento del coronavirus si riconferma anche oggi. A differenza dei giorni scorsi, infatti, la nostra regione conta 129 nuovi positivi (ieri erano 179) a fronte di 2.889 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Così, da inizio pandemia, i casi totali di Covid-19 hanno raggiunto quota 88.715.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+85), segue la provincia di Vibo Valentia (+23), Crotone (+15), e infine la provincia di Cosenza (+7). Nessun nuovo caso è stato riscontrato in provincia di Catanzaro.

Sul fronte dei decessi, purtroppo, si conta una nuova vittima nel vibonese e si giunge così ad un totale di 1.455 morti da o per il Coronavirus da febbraio 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 8 i posti letto occupati nelle terapie intensive della regione e non si registrano nuovi ricoveri. Aumentano di una unità invece quelli nei reparti Covid della regione, per un totale di 114 persone ricoverate. Le persone che stanno curando il virus a casa propria sono invece 3.442 (+30).

Gli attuali positivi sono invece 3.564 (+30). I guariti di oggi sono invece 3.442 (+30) , mentre il totale delle persone che hanno vinto contro la malattia è di 83.696.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali sono 31.248, mentre i positivi di oggi sono 85. Attualmente i casi attivi sono 1.118, di cui 45 ricoveri in reparto (+1); 7 in terapia intensiva; 1.143 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi 30.060, di cui 29.649 guariti, 411 deceduti.

Nel Cosentino i positivi di oggi sono 7, ma da febbraio si sono ammalati in 28.541. Attualmente i casi attivi sono 1.429, di cui 37 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva; 1.388 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 27.112: 26454 guariti, 658 deceduti

Nel Catanzarese, dove da inizio pandemia i casi totali sono stati 11.686, oggi non si registrano positivi. Qui i casi attivi sono 176, di cui 12 ricoveri in reparto; 4 in terapia intensiva (-1); 160 in isolamento domiciliare (-3). I casi chiusi 11.510: 11.352 guariti, 158 deceduti.

Nel Crotonese i positivi di oggi sono 15, mentre i casi totali si attestato a quota 8.742. Attualmente i casi attivi sono 226, di cui 12 ricoveri in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 214 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 8.516, di cui 8401 guariti, 115 deceduti.

Nel Vibonese il bollettino ha registrato 23 positivi che portano a il totale a 7.092 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 407, di cui 7 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 397 in isolamento domiciliare (-4). I casi chiusi sono 6.688:6584 guariti, 104 deceduti(+1). L'Asp di Vibo Valentia comunica: "un soggetto positivo fuori regione trasferito nel Covid hotel di Caraffa (CZ) è deceduto il 01/11/2021 già comunicato e preso in carico dall'ASP di Catanzaro. Inoltre, in seguito a verifiche effettuate, si comunica un soggetto positivo, già guarito nel mese di ottobre 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato ieri su ISS e un soggetto positivo ancora in isolamento domiciliare diagnosticato il 03/11/2021”.