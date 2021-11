Canale Stombi ostruito, il sindaco chiede intervento

Intervento sul canale Stombi. È la richiesta avanzata dal sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino. Il sindaco di Cassano ha chiesto di procedere con estrema urgenza alla esecuzione dei lavori utili e necessari al ripristino del normale deflusso delle acque in mare, per eliminare lo stato di imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità, per tutta la larghezza del canale stesso.

Papasso ha riferito di avere ricevuto numerosi solleciti da parte dei residenti dei Laghi di Sibari, che hanno segnalato l’ostruzione della foce del Canale degli Stombi e l’innalzamento del livello delle acque nelle darsene, informando di avere disposto sopralluoghi sia da parte dall'Ufficio Tecnico Comunale che dalla Polizia Locale, al fine di verificare il reale stato dei luoghi.

Dai sopralluoghi effettuati, anche dallo stesso sindaco, è stato riscontrato che la foce del canale è ostruita da accumuli di sabbia, che, impedendo il normale deflusso delle acque in mare, hanno determinato un innalzamento del livello delle acque stesse fino ad arrivare quasi al limite di contenimento degli argini.

“È necessario - ha scritto il sindaco Papasso - un intervento immediato e urgente per ripristinare il normale deflusso delle acque in mare, tenuto conto del fatto che l’innalzamento del livello delle acque del canale ha interessato le darsene e i fabbricati dei Laghi di Sibari, esponendo tutta l'area a rischio di esondazione, con evidente pericolo per la pubblica e privata incolumità. Il Consorzio provvede alla manutenzione dell’intera rete di canali presenti nella piana di Sibari, che confluiscono anche nel Canale degli Stombi”.