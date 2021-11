Controlli alla Movida nel Catanzarese, due denunce

Sono due le denunce dai carabinieri nell’ambito di controlli alla movida nel Catanzarese. I militari hanno deferito un 31enne di Satriano, già noto alle Forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 31enne è stato fermato a bordo della sua auto, a Soverato, e trovato con 6 grammi di marijuana suddivisa in quattro dosi.

Estesi i controlli a casa e sono stati scovati altri 18 grammi della stessa sostanza, anch’essa suddivisa in dosi, e una busta in plastica con numerosi semi di cannabis indica, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un fine settimana, che ha visto i Carabinieri di Soverato intensificare i controlli che hanno interessato, nel dettaglio, 156 mezzi e 230 persone; due gli esercizi pubblici ispezionati per verificare il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19.

Un 20enne, invece, è risultato positivo alla verifica con etilometro. In particolare l’automobilista aveva un tasso alcolico al di sopra del limite fissato dalla legge, pertanto è stato multato per la guida sotto l’influenza dell’alcool.

A Badolato un 68enne sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a seguito di un controllo dei Carabinieri non è stato trovato in casa e, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria.