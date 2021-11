Curinga, in casa con marijuana e soldi. Arrestato 29enne

In casa con 60 grammi di marijuana, 140 semi di cannabis indica, un grinder, un bilancino di precisione e 1.130 euro in banconote di vario taglio.

È quanto hanno trovato i carabinieri di Curinga nell’abitazione di un 29enne con precedenti specifici in materia di stupefacenti.

La sostanza e il materiale per il confezionamento erano stati nascosti in diversi posti: dal ripiano superiore del camino in cucina, alla scrivania della camera da letto, passando per il comodino e il portaoggetti della vettura, per finire nella pattumiera dei rifiuti.

La diversificazione dei nascondigli serviva per garantire all’uomo di avere una piccola quantità da poter smerciare. Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.