Moglie del deputato Viscomi vittima di molestie online: “Ora basta, denuncio”

Tiziana Corallini

Tre anni di minacce e molestie virtuali. È quanto ha denunciato Tiziana Corallini, moglie del deputato Pd Antonio Viscomi, che ha raccontato la propria vicenda sui social.

La donna, che su Facebook ha riferito di essere vittima da tempo di cyber stalking, ha annunciato di aver denunciato il fatto alle autorità competenti.

“Ecco capita anche questo: essere aggredita, molestata, insultata, minacciata, ricattata da vigliacchi che si nascondono nell’anonimato della Rete. Capita già da qualche tempo. Ho già presentato denuncia alle competenti Autorità e ho deciso di parlare ad alta voce. Perché è ora di dire basta. Nessuno può mettere in discussione la dignità e il diritto di vivere serenamente la propria vita … Lo dico per me. Per la mia famiglia. Per tutte le donne”.