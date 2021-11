Sellia Marina, piantagione di marijuana in un fabbricato di case abbandonate

Era in un fabbricato di case abbandonate la piantagione di marijuana scovata dai carabinieri di Sellia Marina. La coltivazione, composta da sette piante di cannabis alte tra i 30 e 7i0 centimetri, era nascosta tra le mura di un immobile fatiscente, in totale stato di abbandono, in località Cipollina.

Durante i controlli nella casa di due giovani, sempre a Sellia Marina, i Carabinieri hanno inoltre trovato circa 120 grammi marijuana nascosta in contenitori di plastica.

Un 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.