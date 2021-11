Cassano, grande partecipazione al consiglio pastorale diocesano

Monsignor Francesco Savino

“Fare Chiesa per gustare la bellezza del popolo di Dio”. È il messaggio di monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio, nel corso del consiglio pastorale diocesano durante il quale è stato presentato lo statuto.

Dopo la preghiera iniziale, è stato nominato il segretario del consiglio: Franco Tufaro, della Parrocchia dei Sacri Cuori di Lauropoli. Subito dopo il Vescovo ha spiegato la finalità del consiglio.

“Un organismo permanente, così come prevede lo statuto ai sensi del Diritto Canonico, dove si realizza, la partecipazione dei fedeli all'elaborazione delle linee pastorali della Chiesa particolare attraverso la triplice attività di studio, valutazione e proposizione di conclusioni operative in ordine alla pastorale stessa. Il Consiglio si compone di presbiteri, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, diaconi e laici. Per come previsto dallo statuto, l'organismo diocesano, viene completamente rinnovato ogni quattro anni”.

L’incontro è proseguito con alcune domande dei consiglieri al Vescovo, dove sono state chieste altre informazioni in merito alla presenza agli incontri e con riferimento ai compiti che ogni consigliere deve svolgere. Il Vescovo dopo alcune puntualizzazioni ha chiuso i lavori dell'assemblea.