Picchia e minaccia compagna e figli, infuriato anche davanti ai carabinieri: arrestato

Maltrattamenti in famiglia, con questa accusa un 43enne è stato arrestato dai carabinieri di Corigliano-Rossano.

Dalle indagini è emerso che l’uomo sarebbe stato solito picchiare e minacciare non solo la compagna ma anche i quattro figli, tutti minorenni.

Ieri sera i militari sono stati allertati da una richiesta di intervento da parte della donna, che era riuscita a scappare. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno trovato il 43enne in evidente stato di agitazione. Anche davanti ai militari ha continuato a sbraitare contro i familiari, colpevoli a suo dire di aver chiamato le forze dell’ordine, e per questo li avrebbe minacciati.

La donna, per le lesioni subite, è stata visitata dai medici del pronto soccorso, mentre l’uomo è stato prima denunciato in stato di libertà e successivamente, su richiesta alla Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Alessandro D’Alessio, sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento.

Subito dopo la notifica, il 43enne ha violato il provvedimento ed è stato quindi arrestato in flagranza di reato. I carabinieri hanno chiesto l’aggravamento della misura e il 6 novembre lo hanno arrestato eseguendo un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del Tribunale della città del Pollino per il reato di maltrattamenti nei confronti dei familiari e conviventi.

Il 43enne, localizzato nell’hinterland rossanese, è stato quindi portato nel carcere di Castrovillari.