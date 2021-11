Ecosistema urbano 2021, quarto posto per Cosenza

Quarto posto per Cosenza nel 28 rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia. Il report, che si basa su 18 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente), fotografa l’impegno di ogni città in tema di ambiente e riciclo.

Vibo Valentia si attesta al 39 posto, Catanzaro al 55, Reggio Calabria al 71, Crotone al 85 posto (ultima in tema di riciclo).

Punteggi bassi, anzi assenti per solare pubblico, isole pedonali, piste ciclabili e trasporto pubblico a Vibo Valentia, che va bene nell’area del verde in zone pubbliche.

Catanzaro va male nell’area isole pedonali e consumi idrici; a differenza di Cosenza che conquista il 4 posto per isole pedonali e il 5 per solare pubblico. Nessun impianto di solare pubblico a Crotone, dove il trasporto pubblico langue così come la differenziata.

La situazione non migliora a Reggio Calabria dove gli enti hanno investito poco sul solare pubblico e sulle isole pedonali, e dove la percentuale di dispersione idrica è veramente alta.