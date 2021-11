Crotone. “Gli amici dei cani” hanno raccolto 15 sacchi di rifiuti

Sono 15 i sacchi di rifiuti raccolti dall’associazione “Gli amici dei cani” di Crotone. Dopo le giornate ecologiche del 31 ottobre, Enzo Fabbiano, Rosario Rizzuto, Marcella Scavo, Maria Rosaria Sica, Ernesta Maria Teresa Spataro, Maria Teresa Valenti, Aleksandr Vorona sono partiti dal pub Exodus e hanno pulito la spiaggia fino al Lido-Ristorante 902. In spiaggia con loro anche i loro cani: Bella, Kimba, Martin, Dylan e Schila.

I sacchi e i guanti sono stati messi a disposizione di Akrea, mentre alcuni rastrelli sono stati acquistati dai nostri eroi autotassandosi.

“Non ci fermiamo qui – ha detto Rizzuto – ci ha unito l’amore per i nostri amici cani, ma l’amore che abbiamo per i nostri animali adesso lo metteremo a disposizione anche della nostra città così bella e spesso trascurata. Ci sono tante cose, anche piccole, che si possono fare. Chiediamo a tutti di essere più responsabili e di utilizzare i cestini per la raccolta differenziata presenti sul lungomare evitando di lasciare bottiglie sulla spiaggia, e di buttare carte e cicche in spiaggia e sul marciapiede”.