Roccella, riprendono gli sbarchi: soccorsi 96 migranti

Nuovo sbarco di migranti nel Porto delle Grazie di Roccella Jonica: nel tardo pomeriggio di oggi è stata individuata e soccorsa un'imbarcazione con a bordo 96 migranti di nazionalità irachena, iraniana e siriana. La barca a vela di 15 metri è stata trainata fin dentro lo scalo portuale, dove sono state attivata tutte le procedure del caso.

I migranti, dopo il fotosegnalamento e lo screening per il coronavirus, non saranno trasferiti presso la struttura comunale, dichiarata non più agibile sul finire di ottobre, ma stazioneranno sul molo in una tensostruttura allestita proprio per la gestione degli sbarchi. Entro 24 ore la Prefettura dovrà decidere dove trasferirli.