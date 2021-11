Tragedia sul lavoro in Sila: muore investita da mezzo agricolo

Ha perso la vita una giovane donna impegnata nella raccolta di patate in un terreno agricolo di località Fiego, tra i comuni di Pedace ed Aprigliano.

Per motivi ancora in fase di accertamento, la vittima è stata investita da un mezzo agricolo impiegato per la raccolta dei tuberi, morendo sul colpo.

Immediata la richiesta di aiuto, che ha visto giungere rapidamente sul posto personale medico del 118 assieme ad una squadra dei Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore ed ai Carabinieri. Soccorsi rivelatisi purtroppo inutili.

Estratto il corpo, che era rimasto incastrato tra le lame del macchinario, bisognerà ora attendere l'autorizzazione del magistrato per il trasferimento della salma. Messa in sicurezza l'area, sono ora in corso le dovute indagini per comprendere la dinamica del tragico incidente.