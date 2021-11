Un’auto parcheggiata in strada a Vibo Marina è stata data alle fiamme nella notte. L’evento, già classificato come di natura dolosa, è avvenuto in Via Pizzo, ed ha pesantemente danneggiato il veicolo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato la diffusione delle fiamme ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Indaga ora la Polizia per tentare di individuare e risalire agli autori del gesto.