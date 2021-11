Maltempo, in arrivo nuovi temporali: allerta gialla nel reggino

Una vasta area di bassa pressione proveniente dal Nord-Africa sta per raggiungere le coste italiane, portando con se precipitazioni sparse e maltempo diffuso. Lo rende noto la Protezione Civile, che questo pomeriggio ha emesso un bollettino di allerta gialla per otto regioni.

Il rischio di piogge e temporali riguarderà Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per tutta la giornata di domani, 8 novembre, con particolare intensità su Sicilia e Campania.

Per quanto riguarda la Calabria, l'allerta gialla è stata disposta solo per l'area del reggino, sul versante jonico che tirrenico. Rimane in zona verde tutto il resto della regione. Prevista, oltre alla pioggia, anche una intensa attività elettrica e venti piuttosto forti.